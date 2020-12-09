بعد إيقاف رحلاتها فى جميع أنحاء العالم.. هبوط أول طائرة بوينج 737 ماكس في البرازيل

أصبحت شركة جول البرازيلية أول شركة طيران تستأنف الرحلات التجارية بطائرة بوينج 737 ماكس، بعد ان تم إيقاف رحلات الطائرة في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2019 بعد حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ولكن بعد إصلاح شامل، أقلعت أول رحلة ركاب من مركز جول في ساو باولو في رحلة إلى مدينة بورتو أليجري.

وفي وقت سابق، قالت شركة جول إن 140 من طياريها تلقوا تدريبات على الطائرة التي تم إصلاحها في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، قامت الولايات المتحدة والبرازيل فقط بإعادة اعتماد الطائرة.

وتعد جول، أكبر شركة طيران محلية في البرازيل، لديها سبع طائرات بوينج 737 ماكس تخطط لاستخدامها في 27 رحلة تجارية محلية.

وقال نائب رئيس شركة جول، سيلسو فيرير، إنه يثق تمامًا بسلامة الطائرة بعد التعديلات.

وأضاف: "لقد قمنا على مدار العشرين شهرًا الماضية، بإجراء أكثر مراجعة للسلامة كثافة في تاريخ الطيران التجاري"، مؤكدا "السلامة تأتي في المقام الأول".

وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس للأنباء إن الركاب يمكنهم إعادة الجدولة دون أي تكلفة إضافية إذا لم يرغبوا في السفر على متن طائرة بوينج 737 ماكس.

وقال المتحدث "سيتمكنون من إعادة جدولة الرحلة بدون رسوم أو فرق في السعر، مع الحفاظ على نفس المنشأ والوجهة، خلال فترة صلاحية التذكرة، وهي 12 شهرًا من تاريخ الشراء".

ويعد استئناف الرحلات التجارية بمثابة دفعة لشركة بوينج؛ بالإضافة إلى كونها أول شركة طيران تجارية تستخدم طائرة بوينج 737 ماكس على الطرق التجارية.