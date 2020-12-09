أسلحة ومخدرات وإرهاب| أحكام عاجلة لأمن الدولة الأردني.. تعرف عليها

عاقبت محكمة أمن الدَّولة الاردنية ، عددًا من المتهمين المحالين إليها بالسَّجن حتى 15 عامًا، بعد إدانتهم بتهم تشكيل عصابات قصدت بها القيام بأعمال لصوصية، وتصدير السِّلاح، واستيراد المواد المخدرة، والقيام بأعمال إرهابية.

وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية، عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرَّائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.

وقرَّرت المحكمة وضع عدد من المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 3 إلى 7 سنوات، بعد إدانتهم بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وأصدرت حكمًا بالسَّجن بحق متهمين ووضعهم بالأشغال المؤقتة بين 3 سنوات ونصف إلى 15 سنة، بعد انَّ ثبت للمحكمة قيامهم بتصدير أسلحة نارية أوتوماتيكية على وجه غير مشروع، وحيازة وصنع مواد حارقة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع أيضًا.

وأعلنت وضع ثلاثة متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 7 إلى 15 سنة، بعد قيامهم بتشكيل عصابة بقصد التَّعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية، ووضع متهمين باستيراد كميات من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها بالأشغال المؤقتة بين 12 إلى 15 سنة.

وكان مدع عام محكمة أمن الدولة الأردنية في وقت سابق قد وجه للمتهمين جميعا بقضية " فتى الزرقاء "، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية فتى الزرقاء، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من اكتوبر الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء عينيه.