نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة الأمريكي: لدينا خيارات للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأربعاء، إن بلاده لديها خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، بلغت شركة "فايزر"، مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، حتى أواخر يونيو المقبل.

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

وقد قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.