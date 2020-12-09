الدليل التفسيري اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021

ننشر لكم الدليل التفسيري الخاص بـ اختبارات الفصل الدراسي الأول وذلك للسنة الدراسية الجديدة 1442-1443 للهجرة، ويحتوي الدليل التفسيري على العديد من المعلومات بواسطة تعميم وزارة التعليم السعودية ، والذي يتضمن بعض المعلومات الخاصة بآلية إجراء اختبارات الفصل الأول وبعض الملاحظات التي تقدمها وزارة التعليم، وبواسطة هذا المقال سنوضح الدليل التفسيري لتقويم الطلبة المتعلقة في الفصل الأول الدراسي ، ويحتوي أيضا توزيع درجات اختبارات نهاية الفصل الأول لكامل المقررات كما أنه يوضح ما إن كان سيكون الاختبار عن بعد أو في المدارس، ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام الطلبة بمعرفة آخر أخبار الفصل الدراسي الأول والاختبارات الخاصة به.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وقد تم الإعلان عن الدليل التفسيري للطلبة، ويأتي في تعميم من قبل وزير التعليم السعودي ، وجاء في نص التعميم أنه وبشأن أهمية تقويم وقياس كافة نواتج التعلم الاستمرار في تحسينها بما يتناسب مع التعليم الإلكتروني عن بعد، بما تتطلبه المصلحة العامة للمعلمين والطلبة والذي يتناسب مع الاستمرار في تطوير وتحسين التعليم في المملكة العربية السعودية، وتم تحديد مجموعة من القرارات والتي سنوضحها في الفقرات القادمة.

أولا تقرر استمرار المعلمين بقياس كافة نواتج التعلم للسنة والتقويم التكويني بشكل أسبوعي، بما يتوافق مع طبيعة المادة والمرحلة الدراسية، وينبغي على قائد المدرسة رفقة المشرف التربوي المتابعة الدائمة وبشكل أسبوعي لجميع المستويات ولكل المعلمين والقيام برفع التقارير للمكتب التعليمي، والمتابعة في تقديم تقارير لكل مكتب تعليمي وعن كل المدارس التابعة لها ثانيا ستجري اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021 عبر منصة مدرستي لجميع المدارس بما يشمل المدارس الأهلية والحكومية أو عن طريق المنصات الأخرى للمدارس الأهلية والعالمية، مع استمرار التعليم بالتوازي مع فترة الاختبارات لتقديم الدعم الكامل للطلبة والقيام بمعالجة الفاقد التعليمي.

الدليل التفسيري لتقويم الطلبة 1442

يبدأ الاختبار النهائي في كل من الأسبوع السابع عشر والثامن عشر في كامل المقرر، كما جاء في تعميم الوزير بتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول 1442 ويكون توزيع درجات الاختبار على النحو الآتي وفي ثلاث درجات:

أولا الدرجة المحددة للاختبار: 10

زمن الاختبار: 20 دقيقة

عدد الفقرات الاختبارية: 10 فقرات اختبارية.

ثانيا الدرجة المحددة في الاختبار: 15 درجة

زمن الاختبار: 30 دقيقة

عدد الفقرات الاختبارية لهذه الدرجة: 15 فقرة اختبارية.

ثالثا الدرجة المحددة للامتحان والاختبار: 20 درجة محددة

زمن الاختبار: 40 دقيقة

عدد الفقرات للاختبار: 20 فقرة اختبارية.

توزيع درجات اختبار الفصل الدراسي الأول

الاختبارات من أولها وحتى انتهاء الاختبار

سيسبق الاختبار حوالي خمس دقائق تهيئة من طرف المعلم للطلبة ويعرفهم من خلالها كيفية أداء اختبار مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة أن تغطي كل من فقرات الاختبار وموضوعات المقرر الدراسي قدر المستطاع يجب عدم تخطي عدد المواد التي يقوم باختبارها الطالب بشكل يومي عن مادتين لمن لا يستطيع متابعة الدروس في المنصة ويقومون في متابعة الوسائل التعليمية المدينة مثل قنوات عين أو على موقع اليوتيوب ذات القناة ولا يستطيعون أن يملكوا شبكة إنترنت قوية من أجل عمل الاختبار، يتم عمل اختبار في المدارس الحضورية بشرط موافقة ولي الأمر وتطبيق الاحترازات والإجراءات الصحية.

ملاحظات هامة للطلبة والمعلمين عن طريقة إجراء

الملاحظة الأولى يتم عمل الاختبارات الشفوية إلكترونيا للطلبة المنتسبين و المنتظمين مع قدوم الأسبوع السادس عشر الملاحظة الثانية تقييم وتقديم المشروعات والتكليفات بما يتوافق مع آلية تنظيم المعلم للطلاب.

القيام بإعداد خطة مراجعة في الأسبوع 16 من طرف قسم الإشراف التربوي بالاعتماد على دراسة نتائج الفاقد التعليمي الخاص في الاختبارات والتي قام بتنفيذها مكتب التعليم بما يتوافق مع احتياجات كل مرحلة وصف دراسي

الخاص في الاختبارات والتي قام بتنفيذها مكتب التعليم بما يتوافق مع احتياجات كل مرحلة وصف دراسي تستمر العملية التعليمية في فترة الاختبار وذلك لمعالجة الفاقد التعليمي وتقديم الاثراءات التعليمية

يبلغ توقيت اليوم الدراسي في الاختبارات حوالي ثلاثة ساعات وتتضمن الزمن المحدد للاختبار وما تبقى من وقت من أجل مراجعة المواد بالتناسب مع الخطة المعدة بشكل مسبق.

ملاحظات بشأن الاختبار العملي والشفوي للطلبةما هي الخطة الدراسية في الأسبوعين المخصصين الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي الأول

أولا يقوم المعلم برصد كافة الدرجات من خلال نظام نور وبنفس الآلية التي تم فيها رصد كيف تراسل تقويم في أثناء الفصل الأول ستقوم المدرسة بعدها بإصدار النتائج بذات الآلية المعمول فيها مسبقا مع الأخذ بعين الاعتبار حصر الغائبين عن تقديم الاختبارات وكذلك المخفقين فيها يتم التواصل معهم لاحقا والتعرف على أسباب الغياب ووضع خطة علاجية لهذه وفيما يخص مواعيد نتائج اختبارات الفصل الأول 1442 سيتم الإعلان عن موعد اختبار الفصل الدراسي الأول في آخر يوم للمواد المقدمة، ضمن اختبارات الفصل الأول.

كيفية رصد درجات الإعلان عن نتائج اختبار الفصل الدراسي الأول 1442