تمويل سيارة تويوتا 2021 بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر

توفر العديد من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، خدمة التمويل التأجيري للسيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، ويرغب عدد كبير من مواطني المملكة في الحصول على أفضل السيارات بحلول تمويلية بسيطة وميسرة ولا تشكل عليه أي أعباء مالية، لذلك بين الحين والآخر تقوم بعض شركات التمويل في المملكة من توفير العديد من العروض التي عادةً ما تنتهي بعد فترة وجيزة، وخلال تلك الفترة توفر الشركة مجموعة من العروض على العديد من أنواع وماركات السيارات المختلفة، والتي من بينها شركة عبد اللطيف جميل.

كذلك توفر شركة عبد اللطيف جميل العديد من الحلول التمويلية المختلفة للسيارات، سواء تمويل السيارات المستعملة، التمويل التأجيري للسيارات، تمويل سيارات بالمرابحة، وتمويل الأجهزة المنزلية والاستهلاكية، وذلك بما يتناسب مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد وفرت الشركة عروض تمويل للسيارات تنتهي في 31 من ديسمبر لعام 2020، ومن أبرز عروض السيارات الموجودة، سيارات تويوتا، سيارات جيلي، وسيارات لكزس.

بحسب الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل، فإنه يجب على العميل باختيار السيارة التي تناسبه من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك قبل التقديم عليها، ومن ثم يقوم بالتوجه إلى تبويب عروض التمويل، ويقوم بالإطلاع على كافة السيارات داخل العرض الذي ينتهي مع نهاية عام 2021، ومن ثم يجب على العميل أن يكون على دراية بكافة المستندات والأوراق المطلوبة وتجهيزها قبل التقديم.

الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

صورة من رخصة قيادة العميل.

إجمالي الدخل الشهري للعميل.

إثبات عنوان السكن.

بحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن هذه العروض سارية على مجموعة معينة من السيارات فقط، ولا يشمل الإيجار الشهري ضريبة القيمة المضافة، وقد تختلف الدفعات الشهرية حسب مواصفات وموديلات السيارة التي يختارها العميل، ويتم احتساب المصاريف الإدارية على أساس 1 % من قيمة التمويل أو 5000 ريال للسيارة الواحدة، كذلك للشركة الحق في تعديل أو إلغاء العرض دون إعلان مسبق.

بدون دفعة أولى في حالة إن كانت الدفعة الشهرية تغطي 40 % من صافي الدخل.

بدون كفيل في حال تطابق الشروط.

يمكن إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

الأسعار قابلة للتغير في حال وجود أي عامل مؤثر في السجل الائتماني.

أتاح الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل جميل إمكانية التقديم عبر نموذج التقديم الإلكتروني، ويجب على العميل كتابة البيانات المطلوبة به من خلال رابط تمويل سيارات عبد اللطيف جميل، ومن ثم التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، أو إرسال النموذج عبر الفاكس، كما يمكن أيضاً التواصل مع خدمة عملاء الشركة بأكثر من طريقة سواء على رقم الهاتف أو عبر نموذج الاستفسارات والشكاوى.