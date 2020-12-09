نظام الكفاله الجديد فى السعوديه 1442  

نظام الكفاله الجديد فى السعوديه 1442يبحث عنه الكثير من العاملين والمقيمين بالمملكة كذلك يبحثون عن موعد تطبيق هذا القانون، الذي اتخذته المملكة بإلغاء نظام الكفيل، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح التفاصيل التي تخص هذا النظام الذي يكون الهدف منه تحسين أوضاع العمال وسوق العمل بالسعودية، حيث أنه واحد من القرارات التي ينتظرها الملايين على مدار السنوات الماضية، عندما ترددت بعض الأنباء عن بأن الحكومة السعودية في طريقها للاعتماد بلغي نظام الكفيل وبكون للعاملين أكبر قدر من الحرية.

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 الماضي عن إلغاء الكفالة، كما أنها ذكرت بأن العمل تبعاً للنظام الجديد والذي سوف يبدأ في النصف من مارس لعام 2021 القادم، وقد جاء هذا القرار حتى تتحسن العلاقة التعاقدية ويكون هناك حرية للعاملين بالمملكة، بالإضافة إلى أنه يستهدف سوق العمل بالمؤشرات الدولية، فهو أيضاً من القرارات التي سوف تؤدي إلى قلة الخلافات العمالية، وسوف تعمل على زيادة المنافسة بين العامل الوافد والوطني.

هناك بعض من الحقوق التي سيستفيد بها العمال في السعودية بعد أن يطبق نظام إلغاء الكفالة وهي: