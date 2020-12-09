أمريكا: إقالة 14 ضابطا لارتكابهم جرائم قتل فى قاعدة فورت هود

جدة - نرمين السيد - وبحسب واشنطن بوست، خلص التقرير الذى صدر اليوم الأربعاء، إلى أن قيادة القاعدة فى الوقت الحالى، غير فعالة، ما أدى إلى عدم كفاية التحقيقات بقضايا الاختفاء، وأن عدم استجابة القيادة العسكرية أدى إلى "بيئة تسمح بالاعتداء والتحرش الجنسى".

واستنادا إلى التقرير، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، أمر الوزير بالإقالات التى من بينها جنرالان، أحدهما نائب قائد القاعدة الذى كان مسؤولا عن العمليات فى القاعدة بالعراق.