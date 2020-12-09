دولة خليجية تحرز نجاحا كبيرا في القضاء على السل

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن سلطنة عُمان تُعد من النماذج الناجحة في إقليم شرق المتوسط، مثلها في ذلك مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والتجربة الكندية في إقليم أمريكا الشمالية، في جهودها الصحية الهادفة للقضاء على السل.

وتعتبر عُمان من الدول ذات معدل الإصابة المنخفض بنسبة تقل عن 10 لكل مليون نسمة، (8/100,000 في 2019) بمعدل تناقص وصل إلى 2% تقريبا في العشر سنوات المنصرمة.

جاء ذلك خلال الدليل الاسترشادي للمنظمة الدولية للقضاء على السل في الإقليم الأوروبي، مستشهدة بتجرية عُمان الناجحة في هذا الشأن.

ومع مطلع عام 2021، سوف تدشن سلطنة عُمان، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل، من أجل العمل على تنفيذ ما جاء فيها من استراتيجيات للوصول إلى الهدف المنشود للقضاء على السل على المستوى المحلي والذي بدوره سيصب في المحصلة النهائية لنفس الهدف كإحدى مسؤوليات السلطنة تجاه المجتمع الدولي للمساهمة في القضاء على السل والوقوف في وجه هذا الداء وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالصحة العامة بين أفراد المجتمع.

وكانت المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العُمانية قد انتهت من وضع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل، وتقوم بتنفيذها على مراحل حيث تهدف في مراحلها الأولى إلى خفض نسبة الإصابة إلى أقل من واحد في المليون بحلول عام 2035 وذلك للوصول إلى ما يسمى بمرحلة ما قبل القضاء على السل عن طريق خفض الإصابة بنسبة 90 بالمائة وخفض الوفيات بنسبة 95 بالمائة قياسا على الوضع الوبائي لعام 2015.

وتستند هذه الاستراتيجية على مجموعة من الركائز المهمة، أبرزها تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق معايير وضوابط واضحة لضمان الجودة خاصة فيما يتعلق بالفحص المبكر وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة للفئات الأكثر عرضة كالوافدين من الدول ذات معدل الإصابة المرتفع.

والركيزة الأخرى هي استقطاب عُمان للخبرات العالمية والاستفادة منها في تطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى وتأهيل الكوادر الطبية، ومن هذا المنطلق فقد عقدت سلطنة عمان مؤخرا ورشة عمل دولية حول القضاء على السل حضرتها مديرة برنامج السل العالمي من منظمة الصحة العالمية إضافة إلى العديد من الخبراء من جميع أنحاء العالم وقد تم نشر النتائج المتمخضة عن ورشة العمل في مجلة طبية عالمية كما تم الاستفادة من هذه النتائج في إعداد الاستراتيجية الوطنية.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية في سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية القضاء على السل تقوم بنشر الأدلة الاسترشادية بشكل مستمر للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الخصوص.