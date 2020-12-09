إيران تفجر مفاجأة: مقتل كبير العلماء النوويين بسلاح يخص حلف الناتو

صرح محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن السلاح الذي استخدم في مقتل كبير العلماء النوويين الإيراني محسن فخري زادة يرتبط بحلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وبحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، قال رضائي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري قدم تقريرًا عن الأوضاع الأمنية في إيران ولاسيما اغتيال محسن فخري زادة.

وأضاف ان باقري أوضح أنه في السنوات الاخيرة حاولت"التنظيمات الإرهابية" مرارًا وتكرارًا اغتيال فخري زادة، لكن تم إحباط جهودهم، لكن هذه المرة استخدمت تفنيات متطورة واستخدم الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكن العدو من تنفيذ العملية بنجاح.

وتابع رضائي نقلا عن باقري أن العملية كانت ناجحة كذلك بسبب التحديد الدقيق لخط سير فخري زادة، كما أن المدفعية وأيضًا لأن الأسلحة كانت مزودة كاتم للصوت ولم يتمكن أهل زادة وحرسه من سماع صوت الرصاص.

وأشار رضائي إلى ان باقري قال إن الأسلحة المستخدمة تخص حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

واغتيل محسن فخري زادة الملقب بـ"أبو القنبلة النووية الإيرانية" يوم الجمعة قبل الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، التي اتهمت إسرائيل في الوقوف وراء عملية الاغتيال، التي قيل إنها نفذت بواسطة الأقمار الصناعية، وذلك بعدما ذكره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم في عام 2018، وقال:"محسن فخري زادة..تذكروا هذا الاسم جيدًا"ـ ولم يكن حينها فخري زادة مشهورًا بعد.