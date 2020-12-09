بسبب انفجار مرفأ بيروت..حزب الله يرفع دعوى قضائية ضد شقيق سعد الحريري

رفع حزب الله اللبناني دعوى قضائية ضد شقيق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وبحسب موقع "العهد" اللبناني، "استكمل حزب الله مواجهته القضائية لكلّ من حاول النيل من سمعته وساق الافتراءات بحقّه وحمّله المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت".

وقال الموقع إن حزب الله قدم دعوتين الأسبوع الماضي ضد فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، اللذان اتهما الحزب بالمسؤولية المباشرة عن الانفجار، قدم حزب الله دعوى جزائية ضد بهاء الحريري للأسباب نفسها، أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وقال رئيس تجمّع محامي حزب الله حسين هاشم إنه من المفترض أن يُعيّن القاضي أبو سمرا جلسة يستدعي فيها بهاء الحريري لتبليغه الشكوى.

وأكد أنه سيتمّ تقديم دعوى قضائية أخرى غدًا أو خلال الأيام المقبلة ضدّ شخصية جديدة ساقت الافتراءات بحقّ حزب الله.