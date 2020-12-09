دولة خليجية تعفي رعايا 103 دول من تأشيرة الدخول

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم الأربعاء، عن اعفاء رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوة لدعم السياحة ودعم اقتصادها المتعثر.
وافادت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر بإنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.
وقالت : تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.
وكانت سلطنة عمان الأسبوع الماضي قد اعلنت إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.
واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول
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