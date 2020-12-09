فضيحة.. قطر تستعين بمجموعات ضغط لمنع بيع طائرات إف 35 الأمريكية إلى الإمارات

كشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن استعانة قطر بعدد من مجموعات الضغط، حول صفقة إف 35 إلى الإمارات.

وذكرت الوثائق أن قطر تواصلت مع مجموعة ضغط أمريكية، للتواصل مع الكونجرس، من أجل منع بيع طائرات إف 35 إلى الإمارات.

وأشارت الوثائق إلى اتصال قطر بعدد من نواب الكونجرس وعلى رأسهم أدم شيف، وديفيد بريس، وغيرهم من مجموعات الضغط لمنع بيع طائرات إف 35 إلى الإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن عقد بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل.

ونقلت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية عن مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي جرانت ردا على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جدا".

وأضافت أن "البنتاغون" لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية كلارك كوبر إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات... وليس هناك أي جدول زمني محدد".