العاهل الأردني بـ الزي العسكري لهذا السبب

ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وذلك بالملابس العسكرية أثناء افتتاح مشاريع سكنية.

ودشن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مشروع مساكن المتقاعدين من القوات المسلحة، والموظفين العاملين المؤهلين للحصول على قروض من صندوق الإسكان التابع للقوات المسلحة الأردنية.

وكان الديوان الملكي الأردني، كشف عن صدور إرادة ملكية سامية بتعيين هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للسياسات، برتبة وزير.

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان مقتضب على موقعه، إلى أن الإرادة الملكية نافذة من تاريخ الـ8 من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الوظيفة المعلن عنها، كان يشغلها رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، والذي أستلم منصبه بتكليف من الملك الأسبوع الماضي، عقب استقالة سلفه عمر الرزاز.

وكانت تعمل الخريشا، في إدارة السياسات رفقة الخصاونة، ويعد الموقع الجديد مفصليا وأساسيا في تركيبة الهيكلية الجيدة للديوان الملكي.

ووفق ماذكره موقع روسيا اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، فأنه من النادر جدا في مؤسسة القصر تعيين امرأة في موقع متقدم مع وظيفة محددة يكون آخر من شغلها رئيس الوزراء.

وقبيلة الخريشا من القبائل الأردنية العريقة، والتي لعبت دورا هاما في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتشكيلها.