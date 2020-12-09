تحذير شديد اللهجة من الداخلية الإماراتية للجميع

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تنفذ الوزارة تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدولة، قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية وذلك من غدا الخميس وحتي السبت القادم .
وشددت الوزارة الإماراتية في بيان مقتضب لها اليوم علي الجمهور عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظا على سلامتكم.
وفي سياق اخر نظمت ادارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي بالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، حملة تبرع بالدم للمنتسبين وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة تحت ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتأتي الحملة ضمن مبادرات شرطة أبوظبي بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم باعتباره من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتشجيع المنتسبين على التبرع بدمائهم للمحتاجين.
وكرمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع إدارة النقل والمشاغل في شرطة أبوظبي المشاركين بشهادات تقديرية لجهودهم في هذا العمل الإنساني.
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