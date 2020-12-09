أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب التقديم الكترونياً

يقدم منصة سلفة بالمملكة العربية تمويلات شخصية وسريعة للمواطنين السعوديين بحيث يبدأ التمويل كحد أدني من 1000 ريال سعودي وكحد أقصي 5000 ريال سعودي، وتتم الموافقة في خلال دقائق إذا توافرت كل الشروط، ويعتبر تمويل سلفه من أفضل التمويلات الشخصية، فهوا يتم بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وهامش ربح منافس ويتم سداد الأقساط بطريقة سهلة وميسرة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون العميل المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم للتمويل لا يقل عن 18 عام.
- يشترط أن يكون العميل المتقدم للتمويل قضي خدمة عمل لا تقل عن ستة أشهر عند حصوله علي التمويل.
- أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل الشخصي لا يقل عن 3000 ألف ريال سعودي في الملكة العربية السعودية.
يقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية خدمات تمويلية وعروض تخدم كثير من فئات الشعب السعودي في المملكة بحيث تقدم تمويلات شخصية وفورية تتم في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، لذلك سنقدم لكم مزايا التمويل الشخصي السريع المقدم من منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية.
- التمويل الشخصي الفوري من منصة سلفة الالكترونية مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية والدين الإسلامي الحنيف.
- تمويل شخصي وفوري بدون تحويل الراتب الخاص وبدون كفيل.
- يتميز التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية انه تمويل شخصي وتكون الموافقة فورية إذا تطابقت كل الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة.
- يتم دفع أول قسط من سداد التمويل بعد حصول العميل علي الراتب الشهري الخاص ويكون باتفاق مع العميل مسبقاً.
- يتميز التمويل الشخصي بأنه بهامش ربح تنافسي.
كيفية التقديم علي تمويل شخصي وفوري من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل
- يجب علي العميل المتقدم لتمويل من منصة سلفة الالكترونية أن يقوم بالدخول علي الموقع الرسمي ألإلكتروني لمنصة سلفة السعودية.
- يجب علي العميل المتقدم لتمويل أن يضغط علي طلب التمويل الشخصي الآن من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.
- يجب علي العميل المتقدم لتمويل أن يقوم بالتسجيل وكتابة جميع البيانات المطلوبة وأن يكتب اسمه والمرتب الشهري الخاص ومبلغ التمويل المناسب له.
- يجب الانتظار قليلاً حتي يتم الموافقة أو الرفض. وتتم الموافقة في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، ويتم تحويل التمويل علي حساب العميل.
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