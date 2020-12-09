طريقة التسجيل في سمة عبر الإنترنت أو الجوال

سواء كنت فردًا أو صاحب إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية، فإنه يمكنك التسجيل في سمة عبر الإنترنت أو الجوال، لتستفيد من الخدمات الائتمانية للأفراد والمؤسسات التي تقدمها الشركة الأولى في هذا المجال بالمملكة، حيث تعمل الشركة على تقديم المعلومات الائتمانية للعملاء، إذ جرى تأسيسُها في عام 2003، بموجب ترخيص رسمي من وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فيما يأت التسجيل المجاني عبر الإنترنت، مواكبة لرؤية الحكومة في رقمنه جميع الخدمات، وإتمامها أونلاين دون الحاجة إلى زيارة المقرات، للتيسير على المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد.

طريقة التسجيل في سمة عبر الإنترنت

ويُمكننا التسجيل في سمة إلكترونيًّا من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والاستفادة من الخدمات الائتمانية التي تقدمها، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الشركة على الإنترنت.

ثمّ نضغط على على تسجيل الدخول.

ونحدد نوع المسجل أفراد أو شركات، ثم نراجع بيانات الأفراد.

علينا بعد ذلك، الضغط على إرسال وتأكيد.

هنا، نستلم رسالة نصية على الجوال لتأكيد التفعيل.

دخول حساب simah عبر الجوال

كما يمكن للعميل في الشركة، الدخول إلى حسابه عبر رسالة على الهاتف الجوال، واتباع الخطوات الآتية:

في البداية، نفتح الهاتف الجوال، ونرسل رسالة بها الهوية الوطنية وذلك على الرقم (510001).

يستلم بعد ذلك العميل، رسالة من الشركة بها خيارات التفعيل.

ثمّ يلي ذلك، الحصول على رسالة تحتوي على كلمة السر للعميل.

أخيرًا، يمكننا الدخول إلى الشركة برقم الهوية وكلمة المرور التي وصلت في رسالة عبر الجوال.

تحديث حساب simah عبر الإنترنت

كما يمكن تحديث حساب simah من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الشركة على الإنترنت.

يلي ذلك، دخول الحساب باسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك، نضغط على تسجيل الدخول.

ثمّ ندخل إلى الملف الشخصي، ونضغط تعديل.

وفي الخطوة التالية، ندخل المعلومات الجديدة.

أخيرًا نضغط على تحديث.

وإذا واجه المواطن أي مشكلة في عملية التسجيل أو تحديث البيانات أو أراد الاستفسار عن عروض الشركة في أي وقت، يمكنه التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم المجاني الموحد، وهو 8003010046.