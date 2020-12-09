وزير الصحة الاردني : مطعوم فايزر سيتوفر في الربع الأول من العام المقبل

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور نذيرعبيدات ان مطعوم فايزر سيتوفر في الربع الأول من العام المقبل ولن نقبل الا المطاعيم الامنة .
وبين عبيدات ان الأردن تعاقد مع اكثر من شركة لتوفير مطاعيم كورونا منها اتفاقيات مبدئية مع شركتي أسترازينيكا و"جونسون آند جونسون" .
و اشار عبيدات ان هناك ثبات في الانخفاض آخر أسبوعين لكننا لا نزال في قلب المعركة لفيروس كورونا .
ونوه العبيدات انه سيتم تسليم المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة في موعده منتصف الشهر الحالي .
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