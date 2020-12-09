في يوم الحسم.. ما سيناريوهات الخروج والتأهل لريال مدريد؟

يواجه ريال مدريد الإسباني خطر الخروج من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى بتاريخه، إذا لم يحقق النتيجة المرجوة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء الأربعاء.

ولتجنب الخروج التاريخي من المجموعة الثانية بالبطولة، سيتوجب على ريال مدريد تحقيق الانتصار، أو انتظار الهدايا من المباراة الأخرى في المجموعة.

سيناريو التأهل

وسيتأهل "الملكي" لدور الـ16، في حال انتصاره على ضيفه مونشنغلادباخ "العنيد"، مساء الأربعاء، بأي نتيجة كانت.

كما تستطيع كتيبة زين الدين زيدان التأهل بالتعادل مع النادي الألماني، بشرط خسارة شاختار دونيستك الأوكراني أمام إنتر ميلانو الإيطالي.

سيناريو الخروج

أما الخروج المذل فسيتحقق في حال هزيمة "الملكي" بأي نتيجة أمام مونشنغلادباخ في مدريد.

أما في حال التعادل، فسيخرج الريال إذا ما تعادل شاختار دونيستك مع إنتر ميلانو، أو استطاع النادي الأوكراني الانتصار في ميلانو.

مباراة صعبة

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة أبدا على ملعبه، خاصة مع غياب تأثير "سانتياغو بيرنابيو" المعهود وجماهيره الصاخبة.

مونشنغلادباخ أحرج ريال مدريد كثيرا في الذهاب، وكاد أن يهزمه، لولا هدفين متأخرين أنقذا ريال مدريد من الهزيمة الفاضحة.

وقد يسبب التنظيم الهجومي للنادي الألماني مشاكلا عدة لريال مدريد، خاصة مع غياب قائد الفريق المحتمل سيرخيو راموس.