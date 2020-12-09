الهند ترفض ترخيص استخدام لقاح أسترازينيكا لافتقاره السلامة والفاعلية

جدة - نرمين السيد - رفضت هيئة الرقابة على الأدوية فى الهند، اليوم الأربعاء، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة أسترازينيكا المرشح للوقاية من فيروس كورونا، ولقاح آخر يجرى العمل عليه محليا.





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