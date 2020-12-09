نداء عاجل من القنصلية المصرية لرعاياها بالكويت

وجهت القنصلية المصرية في الكويت نداء عاجلا لرعاياها الراغبين في العودة الي الاراضي المصرية بضرورة استيفاء الاستمارة المخصصة لهذا الشأن خلال الرابط التالي : ‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJITTI1kyVIBDCa_PHfazjCyWzx bqSL_gVF_7H - OumSU6nQ / viewform.

وذكرت القنصلية المصرية في بيان مقتضب لها ان ذلك يأتي في إطار توجيه مجلس الوزراء المصري لتوفير سبل الدعم للمواطنين المصريين العائدين عودة نهائية لأرض الوطن وذلك وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، قد اصدرت أمرًا، اليوم الأربعاء، يسمح بعودة أقارب العاملين بالصحة في الدول المحظورة إلى البلاد مباشرة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة أنه يسمح للمواطنين ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء"، أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية، العودة إلى البلاد بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو صفة دخول صالحة.

وقال مصدر لـلصحيفة الكويتية إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة تشمل الدول الـ 34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية.

وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، منح إقامة الوافدين لمدة سنتين أو أكثر، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها: إن الكويت أوقفت إصدار إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر مع الاكتفاء بـ"سنة واحدة فقط"، ويشمل القرار زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

وأضافت المصادر أن سبب منح الإقامة للوافدين لمدة سنة فقط؛ جاء بسبب تداعيات وباء كورونا، والتي عرقلت كثيرًا من الأعمال.

وأوضحت المصادر أن منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة واحدة يتطلب فحوصًا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.