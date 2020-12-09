تحطم مقاتلة عسكرية أمريكية

تحطمت طائرة أمريكية تابعة للحرس الوطني، اليوم الأربعاء، في ولاية ميشيجان.
وقال الحرس الوطني الأمريكي إن طائرة من طراز اف 15 مقاتلة قد تحطمت، أثناء مهمة تدريبية.
وأضاف الحرس الوطني الأمريكي أن سبب التحطم وحالة الطيار غير معروفين حتى الآن مع استمرار جهود البحث عن طريق البر والجو والماء.
وذكرت أن موقع التحطم يقع في مقاطعة دلتا، المطلة على بحيرة ولاية ميشيجان الأمريكية.
وتابع البيان الصادر عن الحرس الوطني الأمريكي أنه تم عمل كردون أمني بمحيط موقع سقوط الطائرة، كما يشارك الجيش الأمريكي في أعمال البحث عن الطائرة.
ومنذ الصباح وانهالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للطيار، وسط تمنيات بالعثور عليه.
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