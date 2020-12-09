حقيقة تفشي عدوى طفيلية جديدة في السعودية

أكد مدير الإدارة العامة لنواقل الأمراض بوزارة الصحة السعودية، محمد الزهراني، اليوم الأربعاء، على استقرار الوضع في مدينة الثمامة بالعاصمة الرياض، عقب تداول أنباء عن تفشي عدوى الليشمانيا في المدينة.

وقال المسئول السعودي إلى فضائية الإخبارية: "إنه بناء على تلقي الإدارة لشكوى بوجود العدوى بالثمامة في الرياض، تم تكليف فريق طبي للتقصي الوبائي ولإجراء فحص لمرتاديها على مدار أسبوعين".

وأشار إلى أن الفحص الطبي لمرتادي مدينة الثمامة لم يكشف عن تسجيل أي إصابات، مضيفا أنه جرى التنسيق مع وزارة "البيئة" بالرياض لترصد وجود الناقل، حيث تمت جميع مراحل المكافحة بالرغم من عدم وجود ذباب الرمل.

يذكر أن عدوى الليشمانيا هي عدوى طفيلية، وتنتقل عبر لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي، والذي يكثر انتشاره في المناطق الريفية.

وكانت أنباء قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بانتشار عدوى الليشمانيا في مدينة داخل العاصمة السعودية الرياض.