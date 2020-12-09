3088 إصابة و44 وفاة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (3088) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوزّعت الإصابات كما يلي (1071) في محافظة إربد، منها (233) في الرمثا و (898) في محافظة العاصمة عمّان و(216) في محافظة اللقاء و (172) في محافظة عجلون و (135) في محافظة المفرق و(132) في محافظة الكرك و(126) في محافظة الزرقاء و(94) في محافظة جرش و (90) في محافظة مأدبا و(64) في محافظة الطفلة و (53) في محافظة العقبة و (37) في محافظة معان، منها (9) في البترا.

وأفادت الصحة الاردنية بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (44,955) حالة.

كما تم تسجيل (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي (3206) حالات.

وذكرت الوزارة الاردنية ان الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغت (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة وفق ما ذكرت الوزارة الاردنية .

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%). فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (392) وبنسبة إشغال (44%).

وأعلنت ان إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس بلغ (204) وبنسبة إشغال (24%).

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5000) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (202,058) حالة.

كما تمّ إجراء (23,420) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,755,299) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).

ودعت وزارة الصحّة الاردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.