بدأ حياته بالإسماعيلي.. وفاة أسطورة كرة القدم السعودية

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن وفاة لاعبه السابق، ونجم كرة القدم السعودية، أمين دابو، عن عمر يناهز 69 عاما بأحد مستشفيات مدينة جدة السعودية بعد صراع مع المرض.

وكان النادي السعودي نعى عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أمين دابو مقدما صادق العزاء والمواساة لأسرة وأهل الفقيد.

ويشار الي ان دابو، ذو الأصول السنغالية، بدأ مسيرته الكروية في فريق الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة، وينضم لأهلي جدة ويحصل على الجنسية السعودية.

وكان دابو أحد أهم لاعبي النادي الأهلي عبر التاريخ إذ توج مع الفريق بثماني بطولات.

فيما تعرض السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، للإصابة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها اللاعب.

ويخضع السومة للعزل الصحي والإجراءات الاحترازية التابعة لوزارة الصحة السعودية.

وتأكد غياب اللاعب السوري عن مباراة فريقه أمام النصر في الكلاسيكو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.