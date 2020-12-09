عاجل.. بوريس جونسون يطير لإجراء الاجتماع الأخير مع الاتحاد الأوروبي.. فيديو

انطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في طريقه إلى بروكسيل لإجراء المحادثات الأخيرة مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

وبحسب "سكاي" البريطانية، قال بوريس جونسون إن "هناك صفقة جيدة يتعين القيام بها" مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة - لكنه قال إن الكتلة تصر حاليًا على شروط لا يمكن لرئيس وزراء قبولها.

وتحدث جونسون قبل السفر إلى بروكسل لإجراء محادثات حاسمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل من انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وردًا على سؤال بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حاول طمأنة النواب بأن "صفقة جيدة لا تزال قائمة" مع الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف، موضحا الصعوبات التي تواجه المحادثات: "يصر أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي حاليا إذا أقروا قانونا جديدا في المستقبل لا نلتزم به، فلهم الحق التلقائي في معاقبتنا.

ويصرون على أن المملكة المتحدة يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بالسيطرة السيادية على مياه الصيد الخاصة بها.

وتابع:"لا أعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في هذا البلد".

أصر جونسون مرة أخرى على أن المملكة المتحدة ستزدهر "بقوة" مع أو بدون اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل لاتفاق، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن رئيس الوزراء أبلغ الشعب البريطاني "أن فرص عدم التوصل إلى اتفاق معدومة تمامًا" وتساءل لماذا ينبغي لأي شخص أن يصدق ما يقوله عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.