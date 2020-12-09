أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة أفراد من ماكاو وقيرغيزستان وليبيريا، وثلاثة كيانات من هونج كونج وبالاو وكمبوديا على قائمة العقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، وفقًا لموقع وزارة الخزانة على الإنترنت.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 مسؤولا صينياُ، على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أوضح أنه سيحافظ على النهج المتشدد تجاه الصين، التي وصفها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف بأنها تشكل أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم.

من جانبها، استدعت الصين القائم بالأعمال الأمريكي لديها على خلفية العقوبات الأمريكية.