فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا.
وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة أفراد من ماكاو وقيرغيزستان وليبيريا، وثلاثة كيانات من هونج كونج وبالاو وكمبوديا على قائمة العقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، وفقًا لموقع وزارة الخزانة على الإنترنت.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 مسؤولا صينياُ، على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أوضح أنه سيحافظ على النهج المتشدد تجاه الصين، التي وصفها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف بأنها تشكل أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم.
من جانبها، استدعت الصين القائم بالأعمال الأمريكي لديها على خلفية العقوبات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.