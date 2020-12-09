تعاون مصري عراقي فى مجال النقل الجوي

التقى وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي، وزير الطيران المصري محمد منار، يوم الاربعاء، بحضور سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي.
وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي والطيران المدني، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما.
ومن جانبه أعرب الوزير الشبلي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدًا بعمق العلاقات التى تربط بين العراق ومصر في شتى المجالات، وخاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي.
وقال سفير العراق في القاهرة د. أحمد نايف الدليمي، في تصريح له، ان زيارة وزير النقل العراقي لمصر، جاءت لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة دولة رئيس الوزراء المصري د.عبدالمنعم مدبولي والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرًا، مشيدًا بالرؤية والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني المصري وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في عموم مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر.
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