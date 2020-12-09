الحريري يكشف تفاصيل التشكيل الحكومي الجديد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، تقديمه التشكيل الحكومي المكون من 18 وزيرا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكتب الحريري في تغريدة على تويتر: "التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها كاملة من 18 وزيرًا من أصحاب الاختصاص".

وأضاف: "وعدني الرئيس ميشال عون أنه سيدرس التشكيلة التي قدّمتها له اليوم وسنلتقي والجوّ إيجابي".

ومن ناحية أخرى، رفع حزب الله اللبناني دعوى قضائية ضد شقيق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وبحسب موقع "العهد" اللبناني، "استكمل حزب الله مواجهته القضائية لكلّ من حاول النيل من سمعته وساق الافتراءات بحقّه وحمّله المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت".

وقال الموقع إن حزب الله قدم دعويين الأسبوع الماضي ضد فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، اللذين اتهما الحزب بالمسؤولية المباشرة عن الانفجار، قدم حزب الله دعوى جزائية ضد بهاء الحريري للأسباب نفسها، أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وقال رئيس تجمّع محامي حزب الله حسين هاشم إنه من المفترض أن يُعيّن القاضي أبو سمرا جلسة يستدعي فيها بهاء الحريري لتبليغه الشكوى.

وأكد أنه سيتمّ تقديم دعوى قضائية أخرى غدًا أو خلال الأيام المقبلة ضدّ شخصية جديدة ساقت الافتراءات بحقّ حزب الله.