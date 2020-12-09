جو بايدن يكشف عن أول أمر تنفيذي له فور توليه الحكم

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن عزمه التوقيع على أمر تنفيذي لفرض ارتداء الكمامة على جميع أنحاء البلاد.

وقال بايدن في كلمة له: "سأوقع على أمر تنفيذي لفرض الكمامة على جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الـ 100 يوم الأولى من إدارتي".

وأضاف بايدن: "سيكون توقيع هذا الأمر في اليوم الأول لي في البيت الأبيض، ووضع الجميع تحت طائلة القانون".

وتابع: "سيتم فرض ارتداء الكمامات داخل المباني الحكومية، والطائرات والقطارات والحافلات، سأعمل مع المحافظين وأعضاء الكونجرس، لنقوم بنفس الشئ في كل الولايات والمدن".

"سنفرض ارتداء الكمامة في كل مكان ممكن لذلك"، هكذا علق بايدن على قراره.

ووجه بايدن حديثه إلى الشعب الأمريكي قائلا: "نحن نحتاج إلى مساعدتكم، ارتدوا الكمامة لمدة 100 يوم فقط، هو الشئ الذي يمكنه انقاذ حياة البشر ووقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".