أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن عزمه التوقيع على أمر تنفيذي لفرض ارتداء الكمامة على جميع أنحاء البلاد.
وقال بايدن في كلمة له: "سأوقع على أمر تنفيذي لفرض الكمامة على جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الـ 100 يوم الأولى من إدارتي".
وأضاف بايدن: "سيكون توقيع هذا الأمر في اليوم الأول لي في البيت الأبيض، ووضع الجميع تحت طائلة القانون".
وتابع: "سيتم فرض ارتداء الكمامات داخل المباني الحكومية، والطائرات والقطارات والحافلات، سأعمل مع المحافظين وأعضاء الكونجرس، لنقوم بنفس الشئ في كل الولايات والمدن".
"سنفرض ارتداء الكمامة في كل مكان ممكن لذلك"، هكذا علق بايدن على قراره.
ووجه بايدن حديثه إلى الشعب الأمريكي قائلا: "نحن نحتاج إلى مساعدتكم، ارتدوا الكمامة لمدة 100 يوم فقط، هو الشئ الذي يمكنه انقاذ حياة البشر ووقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن يكشف عن أول أمر تنفيذي له فور توليه الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.