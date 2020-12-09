شحن جواهر فري فاير free fir والحصول علي الأف الجوائز والجواهر مجانا

كيفية شحن فري فاير مجانا free fir والحصول علي الجواهر، لقد ازداد البحث في الفترات الأخيرة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الصغيرة عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة وبدون التعرض الي ضرر للهاتف الجوال، حيث قامت في الفترة الأخير بعض المواقع الكاذبة عن كيفية شحن فري فاير free fir مجانا، من خلال الدخول علي رابط هذه المواقع الكاذبة تعرض الكثير من الأشخاص الي اختراق الهاتف والهكر، وقد أدي ذلك الي إغلاق الحساب الخاص بالعبة، لان ذلك قد يؤدي الي ضرر وخسائر عديد لشركة الألعاب، ويمكن لجميع اللاعبين شحن جواهري فري فاير من خلال استخدام ID عن طريق محرك البحث قوقل، ولذا سوف نوضح لكم الآن من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري ” كيفية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير free fir مجاناً.كيفية شحن جواهر فري فاير free fir مجانا وبطريقة سهلة
كيفية شحن لعبة فري فاير مجانا والحصول علي الجواهر، لقد ازدادت هذه اللعبة شهرة كبير في الفترات الأخيرة، فهي قد اشتهرت كثيرا في عام الميلادي 2020، وتعرف اختصار لعبة فري فاير free fir هي لعبة باتل رويال وقد تم أصدار هذه اللعبة الشهيرة في عام 2017، وقد أخدة اللعبة اكثر التحميلات علي الهاتف الجوال في عام 2019 وفي عام 2019 فبراير قد بلغت هذه اللعبة اكثر من 540 مليون تحميل في اجهزة الاندرويد، حيث أنها من اكثر الألعاب قبولا بين الناس من الصغار وأيضاً الكبار، ولذا سوف نوضح لكم من خلال هذا الموضوع كيفية الحصول علي جواهر فري فاير من خلال متجر قوقل بلاي مع اتباع الخطوات التالية:
- يجب ان نقوم باستخدام المتجر قوقل وتحويل الحساب الخاص بالاعب الي حساب أمريكي للعمل علي الاستفادة بالنقاط.
- نقوم بتحويل المتجر الي أمريكي من خلال الدخول علي العلامة التي بها ثلاثة نقاط وهي موجودة اعلي الواجهة ثم نقوم بالتنقل الي طرق الدفع ثم نقوم باختيار العلامة الخاصة بقوقل كروم.
- يقوم اللاعب أيضا الي الانتقال الي علامة الثلاث شرائط ثم الإعدادات، وبعد ذلك يمكنك تبديل الحساب الي أمريكي بالحساب الخاص بالدفعات.
- بعد تحويل المتجر الي حساب أمريكي،نقوم بالنقاط باستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عملية تنزيل، وعند الدخول الي التثبيت قوم بعمل إلغاء.
- يقوم اللاعب بتحويل النقاط باستخدام الرصيد الخاص.
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