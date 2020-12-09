سعر هواوي P40 برو جرير ومواصفات هواوي بي 40 برو بخصم 15%

سعر هواوي P40 برو جرير هو الأكثر بحثًا في الفترة الأخيرة بعد أن تمكنت شركة هواوي من إصداره، بالإضافة إلى هواوي بي 40 برو بلس جرير حيث أنها قامت بعرضه في المكتبة ضمن إطار عروض مكتبة جرير الأسبوعية وقدمت عليه خصومات كبيرة، وإمكانية أيضًا تقسيط جوالات جرير وشراء الجوال هواوي P40 pro على وجه التحديد، وهو الجوال الذي يحتوي على العديد من المميزات التي تجعله من الجوالات الأكثر تميزًا في الفترة الأخيرة، ولهذا سنتعرف على سعر هواوي بي 40 برو جرير بالتفصيل، ضمن إطار أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير.

سعر هواوي P40 برو جرير

جوال هواوي بي 40 برو من الجوالات الحديثة في مكتبة جرير، والذي يمكن الحصول عليه بمواصفات قياسية، ومنها:

سعة التخزين في جوال هواوي بي 40 برو 256 جيجا بايت.

مقاس الشاشة يصل إلى 6.58 بوصة.

يأتيكم جوال هواوي بي 40 برو في مكتبة جرير بكاميرا مميزة، حيث أن هناك كاميرا خلفية سعة 50 ميجا بيكسل، وأيضًا كاميرا أخرى خليفة 40 ميجا بيكسل، وهناك أيضًا كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية المميزة أيضًا يمكن الحصول عليها بالجوال بدقة 32 ميجا بيكسل، أي أن الكاميرا واضحة ودقيقة للغاية.

معالج ثماني النواة، وبطارية تصل إلى 4200 مل أمبير، أي أنها تصمد معك لفترة، وتستوعب استخدام الألعاب والتطبيقات الكبيرة لفترات طويلة.

يدعم الجوال نظام التشغيل أندرويد 10، ويدعم تقنية الجيل الخامس.

يمكن الحصول عليه بتقنية الواي فاي وتقنية البلوتوث، ومتاح به شريحة نانو صغيرة.

متاح منه ألوان متعددة ومنها اللون المميز، ويأتيكم أيضًا بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام.

موجود بالجوال متجر تطبيقات هواوي حتى تقوم بالحصول على التطبيقات والألعاب المميزة من خلال المتجر.

يدعم الجوال نظام البصمة.

سعر سعر هواوي P40 برو في مكتبة جرير

يمكن الحصول على جوال هواوي بي 40 برو جرير بسعر يصل إلى 3349 ريال سعودي، أي أنه بخصم 13%، وإن كنت من الحاصلين على بطاقة سامبا جرير الائتمانية فإنه يمكن الحصول عليه خصم 15% بسهولة، ويشمل السعر الضريبة المضافة.

أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

والجدير بالذكر أنه بجانب سعر هواوي P40 برو جرير المميز ستجدون الكثير من أنواع الجوالات الأخرى، ومنها هواوي ميت 40 برو جرير أو هواوي ميت 30 برو وغيرها من الجوالات الشاملة للعروض.