عروض العثيم اليوم 9 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442

تحتوي عروض العثيم اليوم على أقوى الخصومات والتخفيضات الأسبوعية علي كل منتجاتها والتي تتكون من اللحوم مثل لحم غنم روماني بالعضم، ولحم عجل بلدي بالعضم، ولحم غنم سواكني بالعضم، ولحم حاشي بالعضم، ولحم حاشي طازج بدون عضم ويتوفر أيضا في عروض العثيم جميع أنواع الفواكه الطازجة مثل تفاح أصفر، وفراولة علبة، وكيوي، وأيضا يتوفر جميع أنواع الأجهزة الكهربايه مثل طقم قدرو سويت هوم، وطقم قدرو فالبرو، وقدر ضغط السيف، وقدر ضغط باصرة، وقدر هوم واي ماريل، وترموس هوم واي، وترمس السيف فلورا وغير ذلك من الأجهزة الأخرى.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم خصومات كبيرة على جميع منتجاتها والتي تتكون من المنظفات مثل صابون كامي، وصابون دورو الرومانسي، وشامبو عباية برسيل، ومطهر داك لافندر، وجل برسيل للغسالات لافندار، وصابون برسيل أزرق، ومنظف ديتول ليمون، ومطهر ديتول، ويتوفر أيضا جميع أنواع الموبيلات مثل جول هواوي واي 7 بي 64جيجا، وجوال تكنو كي أي 7، وجوال هونر 9 إكس لايت 128 جيجا، وشاشة اور ال أي دي 40، وجول آيفون 12 ميني، وجوال سامسونج اي 21 اي 64 جيجا، ويتوفر أيضا ملابس رجالي مثل جاكيت رجالي منوع، وسويتر رجالي منوع، وجاكيت رجالي منوع، وجاكيت رجالي فليس منوع.

ارز الشعلان مره بسمتي 56.95 ريال.

حليب نيدو بورة كيس 47.95 ريال.

دجاج دو مجمد 102.95 ريال.

لحم عجل بلدي 37.95 ريال.

تونه جرين قطع 9.95 ريال.

عسل الشفاء الطبيعي 19.95 ريال.

زيت نور دوار الشمس 22.95 ريال.

الحم خروف بربري بالعضم 52.95 ريال.

لحم رفيدي بالعضم 53.95 ريال.

لحم حاشي بالعضم 23.95 ريال.

كوكيز الشكولاته دبلوكسي 29.95 ريال.

كنافة بجوز الهند والزبيب 21.00 ريال.

كريم دونات شكولاته 5.95 ريال.

كيكة بم بم 9.95 ريال.

بلح الشام 19.95 ريال.

زود معمول بر تمر بدون سكر 15.95 ريال.

طرشي فلفل حار حبة صغيره 7.75 ريال.

سلطة زيتون هالي اخضر شرائح 13.95 ريال.

رنجه فيكتو مدخنه 28.95 ريال.

جبن مارسين فيتا تركيه 10.95 ريال.

جبن الوادي قريش 15.95ريال.

جبن الزهار دمياطي 14.95 ريال.

قهوة بريه عربي وسط فاتح وغامق 36.95 ريال.

قهوة برازيلي 23.95 ريال.

زبيب 11.50 ريال.

سميد خشن 4.95 ريال.

زيت ابو فهد للطبخ والقلي 14.95 ريال.

قشطة هالي 2.50 ريال.

باكنج باودر الرياض 11.75 ريال.

فانيليا الرياض حلويات 7.25 ريال.

تونة هالي خفيف 3.95 ريال.

مبيض ملابس ركس 8.95 ريال.

صلصة طماطم هالي 7.95 ريال.