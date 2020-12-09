طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري السعودي NCB للمواطن والمقيم وتوثيقة في منصة أبشر 

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية 1442هـ هو من أهم الأسئلة التي يبحث عن إجابته الكثير من المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، ويعد البنك الأهلي هو أول بنك تم تأسيسه في المملكة السعودية ويعمل على خدمة المواطنين والوافدين حيث يقدم باقة مميزة من الحسابات المصرفية حتى تتناسب مع احتياجات جميع العملاء، ونتعرف ايضا على رابط استعلام عن رقم حساب في بنك الأهلي التجاري ، فقد بدأ نشاط البنك لأول مرة بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1373 هـ والموافق 26 ديسمبر 1953م، إلى أن تم إصدار أول صندوق استثماري في عام 1979م، ثم تحول بعد ذلك في عام 1997 ليصبح شركة مساهمة.

فتح حساب في البنك الأهلي التجاري السعودي

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي “NCB”

يقدم البنك الأهلي التجاري لعملائه الكثير من الخدمات المميزة وذلك بعد إنشاء حساب مصرفي في البنك بصورة الكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري الرسمي على شبكة الانترنت.

اختيار خدمة فتح حساب جاري.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر.

قراءة جميع الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات الإلكترونية للبنك الأهلي.

تسجيل بيانات الدخول الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية.

تحديد طرق التواصل الممكنة بين العميل والبنك من رقم جوال وبريد إلكتروني.

تحديد طبيعة العمل وطرق التواصل بالعميل في مكان عمله.

إدخال كافة البيانات المالية الخاصة بالعميل والمتمثلة في مصدر الدخل وقيمته وغيرهم.

التأكد من البيانات التي تم كتابتها.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تفيد بنجاح الطلب وأن عملية فتح الحساب قيد التنفيذ.

طريقة فتح حساب في البنك الاهلي وتوثيقها عن طريق ابشر

شروط فتح حساب في مصرف NCB

هناك عدد من الأوراق والشروط التي يجب توافرها لعمل حساب في البنك الأهلي التجاري حيث اشترط المسئولين بتوفير بطاقة إقامة سارية والتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، ويتيح البنك الأهلي الخدمات المصرفية المختلفة سواء للأفراد أو الشركات، أما بخصوص الأوراق فقد جاءت كالتالي:

جواز السفر ساري للمقيم.

جميع الأوراق الخاصة بالإقامة بشرط سريان مفعولها.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من جواز السفر بالإضافة إلى أصل الجواز للاطلاع على البيانات.

شهادة الميلاد والرقم القومي الخاص بالقصر.

قرار الوصاية للقصر.

يقدم البنك الاهلي قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط للمقيمين ويمكن ايضا معرفة كافه عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل الشخصي (NCB) الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة للحصول على القروض الشخصية والتى تتنوع حسب متطلبات الافراد ومنها قروض شخصية وقروض اسريه وقروض عقاريه وقروض سيارات.