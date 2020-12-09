منيو كنتاكي السعودية 2021 وأروع الخصومات على الوجبات المُفضلة للأفراد

يبحث الكثير من الأفراد المقيمين في المملكة لمعرفة منيو كنتاكي السعودية 2021 لتقديمه العديد من العروض والمميزات الهائلة، حيث تُعد سلسلة مطاعم كنتاكي من أكثر سلاسل المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة شهرة سواء في السعودية أو الوطن العربي والعالم أجمعه، فمنذ أن تم إنشاء تلك المطاعم استطاعت أن تجذب كافة الأفراد الكبار والصغار، لتفنن القائمين على العمل بتقديم أروع الوجبات السريعة التي تعتمد بشكل أساسي على الدجاج المُقلي والبطاطس المقلية والمشروبات السريعة وغيرها من أفضل الوجبات.

منيو كنتاكي السعودية 2021

أسس القائمين على كنتاكي العديد من الفروع الخاصة بالمطعم في الوطن العربي والسعودية، وبعدها انتشرت بكثرة في كافة الدول العربية من بينها مصر والأردن ولبنان واليمن وغيرها من الدول العربية والأجنبية، ليُصبح دائمًا من ضمن اختيارات الأفراد الراغبين في تناول الوجبات السريعة مع منيو البيك في السعودية وغيرها من الوجبات.

الوجبات العائلية من كنتاكي

ومن أبرز وأشهر الوجبات العائلية المُقدمة من كنتاكي :

وجبة عائلية من الدجاج المقلي لأربع أشخاص بقيمة 59 ريال سعودي.

وجبة استربس الدجاج العائلية بقيمة 85 ريال سعودي.

وجبة عائلية كبيرة للحفلات بقيمة 112 ريال سعودي.

وجبة اقتصادية من الدجاج المُقرمش لسبع أشخاص بقيمة 88 ريال سعودي.

أسعار وجبات الأطفال كنتاكي

دائمًا ما يحظى الأطفال بالعديد من الاهتمام من قبل مطاعم الوجبات الجاهزة سواء في السعودية أو مصر وغيرها من الدول العربية، وتتفنن المطاعم بجذب الأطفال إليهم بمفاجآت مُذهلة في كل وجبة، ومن بين الوجبات المُفضلة للأطفال :

وجبة ناجتس أطفال بسعر 10 ريال سعودي.

وجبة أطفال دبابيس بسعر 10 ريال سعودي.

وجبة برجر للأطفال بسعر 10 ريال سعودي.

وجبة دجاج ستربس مُقرمشة بقيمة 10 ريال سعودي.

أسعار السندويتشات السريعة

أما أسعار السندويتشات المُفضلة للعديد من الفئات راغبي تناول الطعام سريعًا فهي كالتالي :

السندويتش السعر تشيكين فيليه 13 ريال سعودي زنجر 13 ريال سعودي بيج فيلر 15 ريال سعودي زنجر سوبريم 15 ريال سعودي بيج فيلر حار 15 ريال سعودي سوبريم 15 ريال سعودي مايتي زنجر 17 ريال سعودي بوكس ماستر بارد 15 ريال سعودي بوكس ماستر حار 15 ريال سعودي

أصناف جانبية من كنتاكي

يُقدم مطعم كنتاكي أيضًا العديد من الأطباق الجانبية التي من الممكن أن يقوم الأفراد بطلبها مع الوجبة الرئيسية لهم والتي من بينها :