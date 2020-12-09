أمريكا بصدد فرض عقوبات جديدة على سوريا بموجب تمديد قانون قيصر

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتمديد قانون قيصر للعقوبات المفروض على شخصيات وكيانات خارج سوريا.
وقال رايبورن أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي خلال جلسة استماع حول السياسة الأمريكية تجاه سوريا، اليوم الأربعاء: "سنقوم بالتأكيد بتمديد عقوبات قيصر على غير السوريين في المستقبل"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأوضح رايبورن أن الهدف من استخدام أحكام قانون قيصر هو عزل الحكومة السورية عن مصادر الدعم الدولي.
وأشار رايبورن إلى أن واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة على سوريا خلال الأسابيع المقبلة ولكن لا يمكن تحديدها الآن، مضيفًا: "لن يكون استقرار في سوريا قبل انتهاء العنف".
وكان رايبورن قد اشاد، الشهر الماضي بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في الحكومة السورية.
واعتبر أنّ الجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان الحكومة السورية من الموارد الاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 8 وزراء في الحكومة السورية، لترتفع بذلك لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات إلى 288، فضلًا عن 70 مؤسسة سورية، بحسب بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.
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