العربية: لقاء مصري إسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد مصري أمني إلى قطاع غزة، لبحث مفاوضات المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح.

وذكرت المصادر إلى فضائية العربية السعودية أن الوفد المصري سيستلم ورقة مطالب لحماس بشأن قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى وجود ترتيبات لعقد لقاء مصري إسرائيلي قريب، من أجل مناقشة تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وفيما يخص الملفات المتوقع ذكرها في ذلك اللقاء، أوضحت المصادر أن هذا اللقاء المصري الإسرائيلي سيكون بهدف تثبيت الهدنة في قطاع غزة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية كشفت أن هناك تقدما فى قضية الأسري والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وكتب المحلل العسكري بموقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تعمل على الحفاظ على الردع مع قطاع غزة، والاستمرار في إضعاف حماس اقتصاديا، والفصل بين غزة والضفة.

وقال المحلل بوخبوط، إن انشغال حماس في أزمة فيروس كورونا، سوف يخلق فرصة للتقدم في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المتواجدين بغزة.

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي، يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالضفة، على عكس غزة، التي يسعى لإضعاف حركة حماس فيها، من خلال التأثير على الاقتصاد.

وتابع، أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، تتخوف من اندلاع تصعيد بقطاع غزة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي كورونا، قبل التوصل ألى تسوية مع حركة حماس.