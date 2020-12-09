تحرك جديد للحزب الجمهوري لعرقلة وصول بايدن للبيت الأبيض

دعا 27 عضوًا في الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى توجيه وزير العدل، ويليام بار، بتعيين محقق خاص للتحقيق في المخالفات الانتخابية.

وقال النواب الجمهوريون بقيادة النائب عن ولاية تكساس، لانس جودين، في خطاب موجه إلى الرئيس ترامب إن "الأمريكيين يستحقون حلًا محددًا في حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات، مضيفًا أن "الأسئلة المشروعة المتعلقة بتزوير الانتخابات لا تزال بلا إجابة"، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضاف المشرعون الأمريكيون في خطابهم الموجه للرئيس: "عدم اتخاذ أي إجراء من وزارة العدل تزامنًا مع التصريحات التي أدلى بها المدعي العا يشير إلى عد\م الاستعداد للتحقيق في المخالفات الانتخابية، التي تحدثت عنها حملتك والمسئولون الآخرون في جميع أنحاء البلا".

وتابعوا: "إن أمريكا بحاجة إلى تعيين مدعي خاص يشكل فريقًا من المحققين تتمثل مسؤوليته الوحيدة في كشف الحقيقة وتوفير اليقين حول الانتخابات".