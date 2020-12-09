الإمارات تعلن نتائج التجارب على اللقاح الصيني ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، فعالية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 86% عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن اللقاح الصيني، الذي أنتجته سينوفارم، تم تسجيله من جانب الدولة بشكل رسمي.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه لم يتم تسجيل أي خطر يمثله اللقاح على الصحة، عقب تلقي المتطوعين للقاح.

ولم تذكر الإمارات عدد من أصيبوا بالفيروس عقب تلقي اللقاح، أو لم تذكر أرقامًا لمن حصلوا على لقاح أو دواء وهمي. كما لم تتوفر معلومات عن الآثار الجانبية للقاح.

وأشار البيان إلى أن التجارب السريرية كشفت انتاج اللقاح أجسامًا مضادة تهاجم الفيروس في 99٪ من الأشخاص الذين حصلوا عليه، ولم يصب أحد ممن تناوله بحالات متوسطة أو شديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الوكالة الرسمية الإماراتية أن هناك 31 ألفا حصلوا على اللقاح من 125 جنسية مختلفة، في التجارب التي استمرت من يوليو الماضي.

وحصل عدد من المسئولين الإماراتيين على اللقاح، بمن فيهم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، وغيره من المسئولين.