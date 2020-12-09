تقرير مخيف.. الصحة العالمية تكشف أخطر 10 أسباب للوفاة منذ عام 2000

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تقريرًا عن أهم أسباب الوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم بين عامي 2000 و2019.

وقال تقرير منظمة الصحة العالمية إن الأمراض غير المعدية تشكل 7 من أهم 10 أسباب الوفاة في العالم، وفقا لتقديرات المنظمة لعام 2019، وكانت الأمراض غير المعدية تمثل 4 من أصل 10 أسباب رئيسية للوفاة في عام 2000.

تكشف التقديرات عن اتجاهات خلال العقدين الماضيين في الوفيات والمراضة الناجمة عن الأمراض والإصابات. وتسلط المنظمة الضوء بوضوح على الحاجة إلى تركيز عالمي مكثف على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعلاجها، فضلًا عن معالجة الإصابات، في جميع مناطق العالم، على النحو المنصوص عليه في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن:"هذه التقديرات الجديدة تذكير آخر بأننا بحاجة إلى الإسراع في الوقاية من الأمراض غير السارية وتشخيصها وعلاجها. وهي تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تحسين الرعاية الصحية الأولية بشكل منصف وشامل. من الواضح أن الرعاية الصحية الأولية القوية هي الأساس الذي يقوم عليه كل شيء، من مكافحة الأمراض غير المعدية إلى إدارة الجائحة العالمية ".

مرض القلب القاتل الأول، السكري والخرف تدخل المراكز العشرة الأولى

ظلت أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على المستوى العالمي خلال العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك، فهي تقتل الآن المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى. ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب بأكثر من 2 مليون منذ عام 2000 إلى ما يقرب من 9 ملايين في عام 2019. وتمثل أمراض القلب الآن 16٪ من إجمالي الوفيات من جميع الأسباب.

وكان أكثر من نصف الوفيات الإضافية البالغة مليوني حالة في منطقة غرب المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية. بالمقابل، شهدت المنطقة الأوروبية انخفاضًا نسبيًا في أمراض القلب، حيث انخفضت الوفيات بنسبة 15٪.

ويعد مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى الآن من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم، واحتلت المرتبة الثالثة في كل من الأمريكتين وأوروبا في عام 2019. وتتأثر النساء بشكل غير متناسب: على مستوى العالم، 65٪ من الوفيات الناجمة عن مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى من النساء.

ارتفعت الوفيات بسبب مرض السكري بنسبة 70٪ على مستوى العالم بين عامي 2000 و2019، مع ارتفاع بنسبة 80٪ في الوفيات بين الذكور. في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، تضاعفت الوفيات الناجمة عن مرض السكري وتمثل أكبر نسبة زيادة في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.

انخفاض عالمي في الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، لكن لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

في عام 2019، كان الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي السفلي الأخرى هي المجموعة الأكثر فتكًا من الأمراض المعدية وصُنفت معًا على أنها السبب الرئيسي الرابع للوفاة. ومع ذلك، مقارنة بعام 2000، كانت التهابات الجهاز التنفسي السفلي تحصد أرواحًا أقل مما كانت عليه في الماضي، مع انخفاض عدد الوفيات العالمي بنحو نصف المليون.

يتماشى هذا الانخفاض مع الانخفاض العالمي العام في نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية. على سبيل المثال، انخفض فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/ الإيدز من السبب الرئيسي الثامن للوفاة في عام 2000 إلى السبب التاسع عشر في عام 2019، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لمنع العدوى واختبار الفيروس وعلاج المرض على مدى العقدين الماضيين. في حين أنه لا يزال رابع سبب رئيسي للوفاة في إفريقيا، فقد انخفض عدد الوفيات بأكثر من النصف، حيث انخفض من أكثر من مليون في عام 2000 إلى 435000 في عام 2019 في أفريقيا.

لم يعد السل أيضًا في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث انخفض من المركز السابع في عام 2000 إلى المركز الثالث عشر في عام 2019، مع انخفاض بنسبة 30٪ في الوفيات العالمية. ومع ذلك، فإنه لا يزال من بين الأسباب العشرة الأولى للوفيات في منطقتي إفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يحتل المرتبة الثامنة والخامسة من الأسباب الرئيسية على التوالي. شهدت أفريقيا زيادة في معدل وفيات السل بعد عام 2000، على الرغم من أن هذا قد بدأ في الانخفاض في السنوات القليلة الماضية.

تُعد الإصابات سببًا رئيسيًا آخر للإعاقة والوفاة:، فقد حدث ارتفاع كبير في إصابات حوادث الطرق في المنطقة الأفريقية منذ عام 2000، مع زيادة تقارب 50٪ في كل من الوفيات وسنوات الحياة الصحية المفقودة. كما لوحظت زيادات مماثلة ولكنها أصغر قليلًا (عند حوالي 40٪) في منطقة شرق البحر المتوسط. على الصعيد العالمي، تبلغ نسبة الوفيات من إصابات حوادث الطرق 75٪ من الذكور.

في الأمريكتين، ظهر استخدام المخدرات كمساهم كبير في كل من الإعاقة والوفاة. كان هناك ما يقرب من ثلاثة أضعاف في الوفيات الناجمة عن اضطرابات تعاطي المخدرات في الأمريكتين بين عامي 2000 و 2019. هذه المنطقة هي أيضًا المنطقة الوحيدة التي يعتبر فيها اضطراب تعاطي المخدرات من أكبر 10 مساهمين في سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب الوفيات المبكرة والعجز، بينما في جميع المناطق الأخرى، لا يحتل تعاطي المخدرات المرتبة 25.

تقدم تقديرات منظمة الصحة العالمية بيانات متسلسلة زمنية شاملة وقابلة للمقارنة بشأن صحة السكان، بما في ذلك متوسط ​​العمر المتوقع، ومتوسط ​​العمر الصحي المتوقع، والوفيات والمرض، وعبء المرض على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية مصنفة حسب العمر والجنس والسبب، منذ عام 2000 وما بعده.

وحتى اليوم، أودى وباء فيروس كورونا بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص، وأشارت المنظمة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا (مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي) هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات والوفاة بسبب فيروس كورونا.