للتفوق على سابقهِ| تكتل معارض يختار بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة الكويتي

أعلن 37 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، عن اختيار النائب بدر الحميدي لرئاسة المجلس، ليدخل في منافسة مع رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم، الذي حصل على 48 صوتا في انتخابات عام 2016.

وقال النواب، الذي يمثلون المعارضة داخل المجلس، إنهم قرروا تشكيل تكتل من أجل التباحث والتنسيق بشأن قضايا مهمة وساخنة على الساحة الكويتية أبرزها رئاسة المجلس وملف العفو عن المعارضين في الخارج.

واتفق النواب على تشكيل لجنة من 7 نواب لاستمرار التشاور على أن يتم عقد اجتماع ثالث يوم السبت المقبل في ديوان النائب مرزوق الخليفة.

وطالب النائب بدر الداهوم، رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بالوقوف مع رغبة الشعب الكويتي والنواب الحاضرين لاختيار رئيس المجلس الذي يرغبون فيه.

وأكد عدد من النواب الحاضرين عقب نهاية الاجتماع: "أن هذا الاجتماع والاتفاق على تزكية النائب الحميدي للرئاسة واستبعاد مرزوق الغانم، رسالة واضحة من الشعب للحكومة بإعلان رغبتهم بإزاحة الغانم عن هذا المنصب".

وأعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي اقتراحه تشكيل وفد للقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، "بدعوى مد يد التعاون مع القيادة السياسية وإيصال رسالتهم للقيادة بشأن تغيير رئاسة المجلس".