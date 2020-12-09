أعلى تكريم رسمي.. الرئيس السيسي يحصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي

كشفت صحيفة le soir الفرنسية، عن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي حصل على الوسام الأعلى في فرنسا، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

يذكر أن وسام جوقة الشرف الفرنسي، هو أعلى تكريم رسمي من فرنسا يقلد به الشخصيات السياسية والعام في العالم.

أنشأ نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية الفرنسية، هذا الوسام في عام 1802، ويعرف باسم جوقة الشرف الوطني الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قلد الفنانة اللبنانية فيروز هذا الوسام، أثناء الزيارة التي قام بها إلى منزلها في لبنان بأغسطس الماضي.