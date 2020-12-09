نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تجديد رخصة القيادة الكويتية أونلاين أو تجديد الليسن والخطوات اللازمة لتجديد الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة أونلاين أمر يهم جميع المواطنين في الكويت في الفترة الحالية و خاصةً بعد أن تم فرض حظر التجوال الكلي علي الكويت نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19 ” لمدة أسبوعين كاملين و بعد انتهاء تلك المدة فقد تم استبدال الحظر الشامل بأخر جزئي ، و تجديد رخصه القيادة أونلاين في الكويت واحدة من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها وزارة الداخلية الكويتية و التابعة لإدارة المرور لجميع المواطنين و المقيمين في مختلف مناطق مدينة الكويت و ذلك حرصاً من الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوقت و المجهود و عدم اللجوء إلى الازدحام علي المواطنين و المواطنات و بذلك أصبح متاح للجميع القيام بتجديد رخصه القيادة أو كما تسمي في الكويت ” تجديد الليسن ” دون اللجوء إلي الازدحام في الإدارة العامة للمرور في مختلف مناطق مدينة الكويت .

يمكنك أيضا مشاهدة :الكويت تستبدل حظر التجول الشامل بآخر جزئي.

تجديد الرخصة في الكويت أون لاين و شروطها

و قد قامت الحكومة الكويتية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها عند تجديد رخصه القيادة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية و هي كالتالي :

لا يتم تجديد الرخصة إلا بعد انتهاء الرخصة الحالية التي يمتلكها المواطن.

علي المواطن أو المقيم الذي يرغب في تجديد الرخصة ألتأكد من تقديم كل بيانات الشخصية بشكل صحيح .

يجب علي المواطن أو المقيم دفع كل المخالفات المرورية التي قد تم تسجيلها قبل تجديد رخصه القيادة أن وجدت.

تجديد رخصة القيادة الكويتية 2020 أونلاين بالخطوات

علي الشخص الراغب في تجديد رخصه القيادة الدخول علي موقع وزارة الداخلية الكويتية من هنا.

ثم الدخول إلي الخدمات الالكترونية .

الضغط علي خدمات المرور .

اختيار خدمة تجديد رخصه القيادة .

كتابه كل البيانات الخاصة بك و التأكد من صحتها.

رفع صوره البطاقة المدنية.

التوقيع الإلكتروني في المكان المخصص للتوقيع و ذلك عن طريق استخدام شاشة الجوال أو استخدام لوحة التحكم في جهاز الكمبيوتر .

و أخيراً الضغط علي تسجيل الطلب.

رابط تسجيل رخصة القيادة الكويتية أونلاين

و قد أشارت وزارة الداخلية الكويتية إلي أنها قد قامت بتخصيص رابط و موقع إلكتروني للعمل علي استقبال كافة طلبات المواطنين و المواطنات والراغبين في تجديد رخصه القيادة أونلاين في الكويت في موقع دولة الكويت وزارة الداخلية من هنا .

و بهذا قد نكون وصلنا لي نهاية المقال و قد عرضنا علي حضراتكم طرق تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.