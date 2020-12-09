أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية ديسمبر 2020 بعد مراجعة أرامكو

أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية ديسمبر 2020، والتي جاءت وفقاً إلي المتغيرات والمستجدات الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية والمتخصصة بتعديل أسعار المواد البترولية شهرياً، حيث تقوم الشركة بالإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاض الأسعار أو حتى تثبيت أسعار المواد البترولية كما حدث في الشهر الماضي والذي كان التغيير في الأسعار الجديدة كان ضئيل جداً لا يكاد يذكر، وفقاً إلي العديد من العوامل التي من أهمها سعر تصدير المواد البترولية من السعودية والعرض والطلب وأسعار النفط، حيث يؤثر تغيير أسعار البنزين علي الكثير من المنتجات سواء كانت بالانخفاض أو بالارتفاع، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني أسعار البنزين الجديدة اليوم، كما نوضح لكم في هذا المقال أسباب ارتفاع أسعار البنزين.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن استمرار العمل بأسعار البنزين التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي إلي يوم العاشر من شهر ديسمبر 2020، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بداية من نهاية يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حيث جاءت أسعار البنزين للشهر الماضي كالتالي:

بنزين 91 اللتر يساوي: 1.44 ريال سعودي.

بنزين 95 اللتر يساوي: 1.58 ريال سعودي.

ذكر وزير المالية الدكتور محمد الجدعان في تصريحات صحفية له أن ارتفاع أسعار البنزين الجديدة في المملكة يأتي نتيجة ارتباطه بأسعار التصدير الخارجي لمواد النفط للأسواق العالمية، أي يتم ارتباط أسعار النفط بأسعار البنزين أي في حالة انخفاض أسعار النفط تنخفض أسعار البنزين، كما تؤثر أيضا علي ارتفاع أسعار البنزين عوامل أخري مثل (الطلب علي البنزين، الضرائب، هوامش الربح، تكاليف النقل).

فيما أوضح وزير المالية أن ارتفاع أسعار البنزين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا بما أننا دولة مصدرة للبترول عامل إيجابي ومبشر مع استمر تخفيف الأعباء الناتجة عن المواطنين بتقديم مبادرات دعم مثل دعم حساب المواطن المقرر صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين صباح اليوم، إضافة على ذلك مبادرات الدعم السكني والعديد من المبادرات الجديدة التي يأتي الهدف منها هو تخفيف الآثار السلبية نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية التي بدورها تكون سبب رئيسي في ارتفاع أسعار باقي المنتجات.

يترقب أبناء المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي من شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة بالسعودية المقرر أن يتم عنها في مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر ديسمبر 2020، وذلك بعد المراجعة الشهرية للأسعار البترولية، فيما يتوقع الكثير من الخبراء تثبيت سعر البنزين لشهر ديسمبر الجاري على نفس نهج الشهر الماضي والذي جاء كالتالي:



الأسعار المواد البترولية سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي. سعر بنزين المسال 0.75 ريال سعودي. سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي. سعر بنزين 91 1.43 ريال سعودي.

نوجه عناية القراء الأعزاء أن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس سيتم إعلان السعر الجديد للمواد البترولية وفي هذا الوقت سنعلن لكم عن السعر الجديد.