دوت الخليج :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة انه من خلال الوضع الوبائي الموجود في الاردن يتبين انه تم تجاوز ذروة كورونا و لكننا بحاجة لفترة أطول من أجل التأكد من ذلك .
وبين الهياجنة بخصوص تقارير تحدثت، بشأن وجود خطأ، في حالات الإصابة بفيروس كورونا، المدخلة إلى المستشفيات.
وأكد الهياجنة أن الوزارة تصرح بكل ما يخص كورونا، قائلا: "ليس لدينا ما نخفيه واذا ورد خلل في 20 حالة زيادة او نقصان فإن ذلك غير مقلق".
وأوضح أن الحالات المشتبهة، تدخل إلى جناح خاص، مختلف عن المخصص للحالات المؤكدة.
إلى ذلك، نوّه الهياجنة، إلى أن المنحنى الوبائي يتجه نحو الثبات، بالتزامن مع التطلع لتحسينه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هياجنة: يبدو أننا تجاوزنا ذروة كورونا وليس لدينا ما نخفيه حول كورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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