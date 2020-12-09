- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
دوت الخليج - : قالت مصادر رسمية مطلعة بأنه سيتم افتتاح المستشفى الميداني الثاني التابع لمستشفى الأمير راشد في منطقة إيدون بإربد خلال أيام .
وتفقد الدكتور فطين البداد رئيس مجلس ادارة البداد كابيتال ، وهي الشركة التي تقوم ببناء المستشفيات الميدانية في الاردن لصالح القوات المسلحة ووزارة الصحة ، تفقد مراحل البناء من خلال جولة ميدانية قام بها الاثنين بصحبة الرئيس التنفيذي زايد البداد وعدد من المهندسين بغية التأكد من سير العمل وتسليمه ضمن المواصفات العالمية انطلاقا من الحرص الأكيد على تسليمه في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة .
تاليا صور من جولة الدكتور فطين البداد في المستشفى الميداني الثاني في ايدون :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور : د. فطين البداد يتفقد سير العمل في المستشفى الميداني الثاني في ايدون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.