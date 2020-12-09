رحيل الروائي المصري نبيل فاروق.. "رجل المستحيل"

توفي الروائي المصري نبيل فاروق، الأربعاء، عن 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، فيما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة "الرجل المستحيل".

وقالت ابنة الروائي المصري، ريهام نبيل فاروق، في منشور على فيسبوك: "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

ونعت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات فاروق الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت الوزيرة إن فاروق "يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

والراحل من مواليد فبراير 1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي.