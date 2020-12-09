مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبى تحمل الأسوأ لتركيا

وأفادت مسودة البيان، التى أطلعت رويترز عليها، بأن الاتحاد سيعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".
وبحسب "سكاى نيوز"، ما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذى يقع فى صفحتين، جارية.
ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القارى لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبى، ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم فى أكتوبر، بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، الاثنين الماضى، إن تركيا أخفقت فى المساعدة فى حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين فى الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبى المقررة، الخميس.
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