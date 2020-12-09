محامى ترامب بعد شفائه من كورونا: أشعر أننى أصغر بـ10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال "جوليانى" عمدة مدينة نيويورك السابق، البالغ من العمر 76 عاما، والذى يقود جهود "ترامب" القانونية لإلغاء خسارته الانتخابية، بمواجهة الديمقراطى جو بايدن، بحسب "روسيا اليوم"، إنه شعر بأنه أصغر بعشر سنوات بعد تلقيه بعض الأدوية نفسها التى تناولها ترامب عندما أصيب بكورونا فى أكتوبر. وقال "جوليانى"، لإذاعة WABC-AM بنيويورك: "أشعر بتحسن 100٪ الآن"، مضيفا أنه سينعزل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام إضافية.

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