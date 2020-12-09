الأمم المتحدة تحذر من خطر قادم

وبعد الوصول إلى رقم قياسى فى عام 2019، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنحو 7 بالمئة فى عام 2020 مع إغلاق جزء من الاقتصاد العالمى فى مواجهة الأزمة الصحية.
لكن هذا لن يكون له، وفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "سوى تأثير ضئيل" على المدى الطويل على تغير المناخ.
وكانت اتفاقية باريس، حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التى كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية.
ويعتبر العلماء هذا الهدف حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار، ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.
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