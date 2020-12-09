الصحة التركية: لدينا 1.5 مليون إصابة بكورونا حتى الآن 

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده سجلت 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

ولفت قوجة أنه تم تسجيل 217 وفاة و31712 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 15531 وإجمالي عدد الإصابات إلى 31712.

ومن جهة أخرى، أعلن قوجة أن بلاده مستعدة لشراء لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك v" إذا استوفى المعايير.

ونقل موقع Haberturk اليوم عن قوجة قوله إن "اللقاح الروسي أصبح خارج دائرة اهتمامات أنقرة بسبب عجز موسكو عن ضمان تطابقه مع معايير "الممارسة المخبرية الجيدة" الدولية (GLP)".

من جانبه، قال مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في حديث لوكالة "تاس" الرسمية إن المفاوضات حول إمكانية تصدير "سبوتنيك V" إلى تركيا لا تزال متواصلة، ونفى صحة الاقتباسات المنسوبة للوزير التركي.